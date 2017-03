Inter Mailand hat sich dank einer krassen Steigerung in der zweiten Saisonhälfte auf den 5. Platz gespielt, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Nun erlitt die Mannschaft einen kleinen Rückschlag und verpasste dadurch den - zumindest zwischenzeitlichen - Sprung auf Platz 4.

Inter war in Turin durch den Franzosen Geoffrey Kondogbia nach 27 Minuten in Führung gegangen, musste dann aber zwei Gegentreffer durch Daniele Baselli (33.) und Afriyie Avquah (59.) hinnehmen. Antonio Candreva sicherte den Gästen mit seinem treffer in der 62. Minute immerhin noch einen Punkt.

Resultat und Tabelle:

Torino - Inter Mailand 2:2 (1:1). - 19'000 Zuschauer. - Tore: 27. Kondogbia 0:1. 33. Baselli 1:1. 59. Acquah 2:1. 62. Candreva 2:2.

1. Juventus Turin 28/70 (58:19). 2. AS Roma 28/62 (61:25). 3. Napoli 28/60 (65:30). 4. Lazio Rom 28/56 (50:30). 5. Inter Mailand 29/55 (55:31). 6. Atalanta Bergamo 28/52 (43:33). 7. AC Milan 28/50 (41:32). 8. Fiorentina 28/45 (45:37). 9. Sampdoria Genua 28/41 (35:33). 10. Torino 29/40 (54:48). 11. Chievo Verona 28/38 (33:37). 12. Udinese 28/33 (32:37). 13. Bologna 28/31 (25:41). 14. Cagliari 28/31 (36:58). 15. Sassuolo 28/31 (35:43). 16. Genoa 28/29 (30:42). 17. Empoli 28/22 (15:43). 18. Palermo 28/15 (23:56). 19. Crotone 28/14 (21:48). 20. Pescara 28/12 (29:63).