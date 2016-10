Nur Sepp Herberger, der Weltmeistertrainer von 1954, hat das DFB-Team mit 167 Einsätzen noch häufiger betreut als Löw, der seine Trainer-Karriere einst Mitte der Neunzigerjahre in der Schweiz gestartet hatte.

Schon am Dienstag könnte Löw im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Hannover Herbergers Bestmarke von 94 Siegen egalisieren. Der 56-jährige Schwabe arbeitet seit 2004 beim DFB und übernahm die Mannschaft nach der WM 2006 als Nachfolger von Jürgen Klinsmann. 2014 führte er Deutschland in Brasilien zum vierten WM-Titel der Geschichte.