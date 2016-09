Im ersten Duell überhaupt in der Super League zwischen Lausanne-Sport und Vaduz blieben die Gäste aus Liechtenstein chancenlos. Bereits nach 22 Sekunden erzielte Benjamin Kololli den Führungstreffer für die Waadtländer, welche die Partie von A bis Z dominierten. Kololli sorgte in der Nachspielzeit auch für den Schlusspunkt. Das Team von Fabio Celestini schaffte mit dem Sieg in der Tabelle den Sprung auf Platz 4 und damit den Anschluss an das Duo Young Boys und Luzern.

Zum zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Trainer Peter Zeidler kam der FC Sion. Die Walliser entschieden das Duell der beiden Kellerkinder gegen Thun mit 1:0 zu ihren Gunsten. Das Tor des Tages im Tourbillon schoss Reto Ziegler, der in der 38. Minute einen umstrittenen Foulpenalty verwandelte.

Der Sieg des Heimteams war glückhaft. Ein Treffer von Matteo Tosetti in der 66. Minute wurde nicht anerkannt, obwohl der Ball klar hinter der Torlinie war. Sions Torhüter Anton Mitrjuschkin rettete zudem in der Nachspielzeit mit zwei Glanzparaden den Sieg.

Im dritten Spiel des Tages empfängt St. Gallen zuhause Lugano.

Rangliste: 1. Basel 7/21 (24:5). 2. Young Boys 7/12 (17:13). 3. Luzern 7/12 (15:13). 4. Lausanne-Sport 7/11 (16:15). 5. Grasshoppers 7/9 (14:13). 6. Sion 7/9 (9:13). 7. Lugano 6/7 (8:11). 8. Vaduz 7/7 (8:17). 9. St. Gallen 6/6 (6:8). 10. Thun 7/5 (8:17).