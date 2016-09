Im 70'000 Zuschauer fassenden Olympiastadion von Kiew wurde im Juli 2012 der EM-Final ausgetragen, den Spanien gegen Italien 4:0 gewann.

In welcher Stadt der Europa-League-Final 2018 gespielt wird, ist noch nicht bekannt. Für die nächsten Endspiele stehen seit längerem die walisische Hauptstadt Cardiff (Champions League am 3. Juni 2017) und Stockholm (Europa League am 24. Mai 2017) als Veranstalter fest.