Nach nur einem Sieg in fünf Spielen stand der FC St. Gallen und sein Trainer Joe Zinnbauer im Heimspiel gegen Luzern unter Druck. Die Ostschweizer bestanden den Härte- und Hitzetest souverän und kamen dank den Toren von Roman Buess, Marco Aratore und Seifedin Chabbi in der letzten halben Stunde zu einem komfortablen Heimsieg und entfernten sich vom Tabellenende.

Ebenfalls einen klaren Sieg feierten die Grasshoppers gegen die Young Boys. Das Team von Pierluigi Tami siegte gegen die Berner mit 4:1. Für das Highlight des Spiels sorgte Ridge Munsy, der die Zürcher kurz vor der Pause nach einem Solo über das ganze Feld in Führung brachte. Für YB war es die zweite hohe Pleite in dieser Woche nach dem 1:6 gegen Mönchengladbach in der Champions-League-Qualifikation.

Weiterhin ohne Fehl und Tadel ist Leader Basel. Der Meister siegte dank drei Toren in den ersten 20 Minuten auswärts in Thun gegen den Tabellenletzten 3:0. Das Team von Urs Fischer liegt nach einem Sechstel der Meisterschaft mit dem Punktemaximum souverän an der Tabellenspitze.

Super League. 6. Runde: Grasshoppers - Young Boys 4:1 (1:0). St. Gallen - Luzern 3:0 (0:0). Thun - Basel 0:3 (0:3). - Rangliste: 1. Basel 6/18 (21:4). 2. Luzern 6/12 (14:11). 3. Young Boys 6/9 (15:12). 4. Grasshoppers 6/9 (13:10). 5. Lausanne-Sport 6/8 (11:15). 6. Lugano 6/7 (8:11). 7. Vaduz 6/7 (8:12). 8. St. Gallen 6/6 (6:8). 9. Sion 6/6 (8:13). 10. Thun 6/5 (8:16).