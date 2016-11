Brasilien kann nach dem klaren Sieg für die Weltmeisterschaft in Russland planen, während sich die Krise der "Albiceleste" weiter zuspitzt. Im südamerikanischen Klassiker war die unter dem neuen Trainer Tite auch im fünften Spiel siegreiche "Seleção" in Belo Horizonte klar überlegen.

Besonders Neymar brillierte, während Lionel Messi bei seinem Comeback einen bitteren Abend erlebte und glücklos spielte. Er hatte im Sommer nach der Final-Niederlage bei der Copa America gegen Chile seinen Rücktritt erklärt, hatte sich aber wieder umstimmen lassen, ein Spiel bestritten und dann drei Partien wegen Verletzungen verpasst.

Brasilien bleibt Erster, Argentinien muss als Sechster um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 bangen. Liverpools Coutinho mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Winkel (25.) und Neymar (45.) nach Vorlage von Gabriel Jesus sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Als Paulinho in der 58. Minute nach einer Konfusion in der Abwehr Argentiniens das 3:0 schoss, gab es für Trainer Tite kein Halten mehr. Er spurtete zur Jubeltraube an der Eckfahne und stach mit seinem weissen Hemd aus dem gelben Knäuel heraus.

Für Neymar war es das vierte Tor in der WM-Qualifikation. Mit fulminanten Dribblings und vielen starken Szenen war der 24-Jährige Spieler des Abends. Bei der Anreise hatte Neymar seine argentinischen Mitspieler vom FC Barcelona, Lionel Messi und Javier Mascherano, mit seinem Privatflugzeug von São Paulo nach Belo Horizonte mitgenommen, und ihnen damit ein mehrstündiges Warten auf einen Anschlussflug erspart.

Argentinien hatte zu Beginn sogar noch die besseren Chancen, mitten in die Drangperiode fiel das Führungstor Brasiliens. "Das Tor hat uns schwer getroffen, bis dahin haben wir es eigentlich gut gemacht", sagte Lucas Biglia von Lazio Rom: "Ich bin traurig, sauer und besorgt." Die ersten vier Teams qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft Russland. Der Fünfte, derzeit Chile, kann sich über einen interkontinentalen Playoff-Vergleich qualifizieren.

Brasilien führt die Rangliste mit 24 Punkten vor Uruguay (23) an, das Ecuador in Montevideo mit 2:1 besiegte. Dritter ist Kolumbien (18) nach einem 0:0 gegen Chile. Am kommenden Dienstag trifft Argentinien auf Kolumbien und braucht einen Sieg.

Telegramme:

Brasilien - Argentinien 3:0 (2:0)

Belo Horizonte. - 53'490 Zuschauer. - Tore: 24. Coutinho 1:0. 45. Neymar 2:0. 59. Paulinho 3:0.

Brasilien: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Miranda (87. Thiago Silva), Marcelo; Fernandinho; Coutinho (84. Douglas Costa), Paulinho, Renato Augusto, Neymar; Gabriel Jesus (80. Firmino).

Argentinien: Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori, Mas; Perez (46. Agüero), Biglia, Mascherano, Di Maria (71. Correa); Messi; Higuain.

Kolumbien - Chile 0:0. - Barranquilla. - 46'000 Zuschauer. - Bemerkung: Kolumbien ohne Balanta (Basel/Ersatz).

Uruguay - Ecuador 2:1 (2:1). - Montevideo. - 50'000 Zuschauer. - Tore: 12. Coates 1:0. 44. Caicedo 1:1. 45. Rolan 2:1.

Paraguay - Peru 1:4 (1:0). - Asuncion. - 30'000 Zuschauer. - Tore: 9. Cristian Riveros 1:0. 48. Ramos 1:1. 71. Flores 1:2. 78. Cueva 1:3. 84. Benitez (Eigentor) 1:4.

Venezuela - Bolivien 5:0 (2:0). - Maturin. - Tore: 3. Kouffati 1:0. 11. Martinez 2:0. 67. Martinez 3:0. 70. Martinez 4:0. 75. Otero 5:0. - Bemerkung: Venezuela ohne Ponce (Lugano/verletzt).

Rangliste: 1. Brasilien 11/24 (26:9). 2. Uruguay 11/23 (23:8). 3. Kolumbien 11/18 (15:12). 4. Ecuador 11/17 (19:16). 5. Chile 11/17 (18:16). 6. Argentinien 11/16 (11:12). 7. Paraguay 11/15 (11:16). 8. Peru 11/14 (18:18). 9. Venezuela 11/5 (14:26). 10. Bolivien 11/4 (9:31).