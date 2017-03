Lionel Messi hat es für den FC Barcelona mal wieder gerichtet. Er schoss im Heimspiel gegen ein noch vor der Pause dezimiertes Valencia die Tore zum 2:1 und 3:2. Es waren die Saisontore 24 und 25 für den Argentinier. Damit reagierte Barcelona auf die Auswärtsniederlage in La Coruña vor Wochenfrist und bleibt an Real Madrid dran. Der Rückstand beträgt zwei Punkte, allerdings hat Real ein Spiel weniger ausgetragen.

Die weiteren Tore für Barcelona schossen der Uruguayer Luis Suarez und der Portugiese André Gomes. Valencia, das weiterhin in der unteren Tabellenhälfte feststeckt, war früh in Führung gegangen. Die Vorentscheidung gegen die Gäste fiel kurz vor der Pause, als der französische Verteidiger Eliaquim Mangala die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl kassierte Valencia drei Gegentore.

Im Spitzenspiel der 28. Runde schlug Atletico Madrid den FC Sevilla 3:1 und rückt bis auf zwei Punkte an die Andalusier heran. Damit ist der Kampf um Platz 3 neu lanciert. Die Formkurve vor dem Schlussspurt in der Meisterschaft spricht nun für Atletico Madrid. Während das Team von Trainer Diego Simeone zum dritten Mal in Serie gewann, scheint dem FC Sevilla etwas die Luft auszugehen. Die Andalusier holten aus den letzten drei Spielen bloss zwei Punkte - und schieden unter der Woche auch in der Champions League aus.

Entscheidende Figur für Atletico war der Franzose Antoine Griezmann. Das 1:0 durch Verteidiger Diego Godin bereitete er mit einer Freistossflanke vor (37.), danach schoss er das zweite Tor mit einem sehenswert verwandelten Freistoss (61.).

FC Barcelona - Valencia 4:2 (2:2). - 78'675 Zuschauer. - Tore: 29. Mangala 0:1. 35. Suarez 1:1. 45. Messi (Foulpenalty) 2:1. 45. Munir 2:2. 52. Messi 3:2. 89. André Gomes 4:2. - Bemerkung: 44. Platzverweis Mangala (Valencia/Notbremse).

Atletico Madrid - FC Sevilla 3:1 (1:0). - 49'831 Zuschauer. - Tore: 37. Godin 1:0. 61. Griezmann 2:0. 77. Koke 3:0. 85. Correa 3:1.

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Leganes - Malaga 0:0. La Coruña - Celta Vigo 0:1. Sporting Gijon - Granada 3:1.

Rangliste: 1. Real Madrid 27/65 (71:28). 2. FC Barcelona 28/63 (81:25). 3. FC Sevilla 28/57 (52:34). 4. Atletico Madrid 28/55 (52:23). 5. Villarreal 28/48 (39:20). 6. San Sebastian 28/48 (42:39). 7. Athletic Bilbao 28/44 (35:32). 8. Eibar 28/41 (44:39). 9. Espanyol Barcelona 28/40 (40:39). 10. Alaves 28/40 (29:33). 11. Celta Vigo 27/38 (40:45). 12. Las Palmas 28/35 (44:45). 13. Betis Sevilla 28/31 (31:44). 14. Valencia 28/30 (38:51). 15. Malaga 28/27 (33:45). 16. Deportivo La Coruña 28/27 (31:43). 17. Leganes 28/26 (22:41). 18. Sporting Gijon 28/21 (31:57). 19. Granada 28/19 (25:58). 20. Osasuna 28/11 (28:67).