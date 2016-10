Lippi betreute zuletzt seit 2012 den chinesischen Spitzenklub Guangzhou Evergrande, den er unter anderem zum Gewinn der asiatischen Champions League und zu drei Meistertiteln führte. Mit Italien wurde er 2006 in Deutschland Weltmeister. Chinas Chancen, sich nach drei Niederlagen in den ersten vier Spielen der Asiengruppe noch für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren, sind nur noch gering.