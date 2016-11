Der 20-jährige Mittelfeldspieler musste am vergangenen Montag beim 3:2-Testspielsieg des U21-Nationalteams gegen Russland in Marbella schon in der 11. Minute ausgewechselt werden.

Eine genaue Untersuchung in der St. Anna-Klinik in Luzern ergab nun, dass sich Haas eine instabile kombinierte Knochen- und Bandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen hat. Sobald die Schwellung zurückgegangen ist, wird Haas operiert.

Vor knapp zwei Wochen hatte er beim 2:2 im Heimspiel gegen die Young Boys mit der 1:0-Führung seinen ersten Saisontreffer erzielt.