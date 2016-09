Vor einer Woche hatte Mainz zuhause einen 4:1-Vorsprung gegen Hoffenheim verspielt, in der Europa League mussten die Rheinhessen gegen Saint-Etienne spät den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen.

Und auch in Augsburg hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als würden die Mainzer einen Vorsprung nicht über die Zeit retten können. Konstantinos Stafylidis schaffte in der 73. Minuten mit einem Flachschuss aus rund 25 Metern den Ausgleich für Augsburg. Dank Toren von Yunus Malli (75.) und Yoshinori Muto durften die Gäste, bei denen der Thurgauer Fabian Frei durchspielte, aber doch noch jubeln. Augsburg mit Marwin Hitz im Tor dagegen kassierte im zweiten Heimspiel die zweite Niederlage unter dem neuen Trainer Dirk Schuster.

Augsburg - Mainz 05 1:3 (0:1). - 26'115 Zuschauer. - Tore: 7. Cordoba 0:1. 73. Stafylidis 1:1. 75. Malli 1:2. 81. Muto 1:3. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz, Mainz mit Frei. 93. Rote Karte gegen Rodriguez (Mainz/Foul).

Rangliste: 1. Bayern München 3/9 (11:1). 2. RB Leipzig 3/7 (7:2). 3. 1. FC Köln 3/7 (5:0). 4. Hertha Berlin 2/6 (4:1). 5. Borussia Dortmund 3/6 (8:2). 6. Borussia Mönchengladbach 3/6 (7:5). 7. Eintracht Frankfurt 3/6 (3:2). 8. Wolfsburg 3/5 (2:0). 9. Mainz 05 3/4 (8:7). 10. Hoffenheim 3/3 (6:6). 11. Bayer Leverkusen 3/3 (5:5). 12. SC Freiburg 3/3 (4:6). 13. Augsburg 3/3 (3:6). 14. Darmstadt 3/3 (1:8). 15. Ingolstadt 3/1 (2:6). 16. Hamburger SV 3/1 (2:8). 17. Schalke 04 2/0 (0:3). 18. Werder Bremen 3/0 (2:12).