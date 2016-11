Mit dem Erfolg in Verona festigte Juventus Turin den 1. Platz. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger, die weiterhin überraschende AC Milan (2:1 in Palermo), beträgt fünf Punkte. Die AS Roma könnte noch vorrücken, müsste dazu aber am Abend gegen Bologna gewinnen.

Doch die gute Tabellensituation schützt Juventus nicht vor Polemiken. Denn der Anspruch an die Turiner ist auch intern hoch - und das Team wird diesem spielerisch in dieser Saison nicht gerecht. "Die Gegner in Italien bereiten uns den roten Teppich aus, in Europa tun sie dies nicht. Mit diesen Leistungen kommen wir nicht weit", kritisierte Torhüter Gigi Buffon nach dem 1:1 in der Champions League gegen Lyon.

Diese Aussage entrüstete die Gegnerschaft in der Serie A. Nun, Chievo Verona hat am Sonntag zumindest nicht von Beginn weg die Flinte ins Korn geworfen. Der Mittelfeldklub aus dem Veneto hielt gut mit und eine Halbzeit lang das torlose Remis. Und nachdem Juventus durch Mario Mandzukic doch in Führung gegangen war, schaffte Chievo mit einem von Stephan Lichtsteiner verschuldeten und vom 37-jährigen Sergio Pellissier verwandelten Foulpenalty sogar den Ausgleich.

Allerdings dauerte die Freude bei Chievo nur neun Minuten. Dann schoss der Bosnier Miralem Pjanic den Siegestreffer für den Leader (75.). Juventus gewann damit bei sechs seiner zehn Siege in dieser Saison mit nur einem Tor Differenz.

Richtig Mühe hat dagegen Europa-League-Teilnehmer Sassuolo. Das letztjährige Überraschungsteam taumelt im hinteren Tabellendrittel von einer Enttäuschung zur nächsten. Gegen Atalanta Bergamo setzte es vor eigenem Publikum ein 0:3 ab. Das Schlussresultat stand schon zur Pause fest.

Sassuolo, das mit seinem knapp bemessenen Kader die Doppelbelastung spürt, hat nun in der Serie A drei Mal in Folge verloren. Erst am Donnerstag hatte das Team aus der Emilia-Romagna zudem in der Europa League gegen Rapid Wien in den Schlussminuten einen 2:0-Vorteil aus der Hand gegeben.

Die Telegramme:

Chievo Verona - Juventus Turin 1:2 (0:0). - 13'000 Zuschauer. - Tore: 53. Mandzukic 0:1. 66. Pellissier (Foulpenalty) 1:1. 75. Pjanic 1:2. - Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner (bis 84.).

Genoa - Udinese 1:1 (1:1). - 21'000 Zuschauer. - Tore: 11. Théréau 0:1. 24. Ocampos 1:1. - Bemerkungen: Udinese mit Widmer.

Palermo - AC Milan 1:2. - 16'000 Zuschauer. - Tore: 15. Suso 0:1. 71. Nestorowski 1:1. 82. Lapadula 1:2. - Bemerkungen: Palermo ohne Morganella (Ersatz).

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Pescara - Empoli 0:4. Sassuolo - Atalanta Bergamo 0:3. Inter Mailand - Crotone (18.00 Uhr). Fiorentina - Sampdoria Genua (18.00 Uhr). AS Roma - Bologna (20.45 Uhr).

Die Rangliste: 1. Juventus Turin 12/30 (25:9). 2. AC Milan 12/25 (19:15). 3. AS Roma 11/23 (26:12). 4. Lazio Rom 12/22 (23:13). 5. Atalanta Bergamo 12/22 (19:13). 6. Napoli 12/21 (21:13). 7. Torino 12/19 (27:16). 8. Fiorentina 10/16 (13:10). 9. Genoa 11/16 (13:11). 10. Cagliari 12/16 (20:29). 11. Chievo Verona 12/15 (12:14). 12. Udinese 12/15 (16:19). 13. Sampdoria Genua 11/14 (12:16). 14. Inter Mailand 11/14 (13:14). 15. Bologna 11/13 (11:15). 16. Sassuolo 12/13 (14:22). 17. Empoli 12/10 (6:13). 18. Pescara 12/7 (9:20). 19. Palermo 12/6 (9:23). 20. Crotone 11/5 (10:21).