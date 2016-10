Moubandje war bereits mit erheblichen Problemen im Adduktorenbereich angereist. Aufgrund dieser Beschwerden musste der Linksverteidiger am Dienstag das Training abbrechen. Tags darauf ist er zurück nach Toulouse gereist.

Moubandje ist nach Johan Djourou, Fabian Frei (beide Oberschenkel) und Luca Zuffi (Sprunggelenk- und Syndesmoseband) bereits der vierte Spieler, der Forfait erklären musste. Trotz dem Ausfall des 26-jährigen EM-Teilnehmers verzichtet Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf eine weitere Nachnomination.

Damit wird das Schweizer Nationalteam am Mittwochnachmittag mit 22 Spielern nach Budapest fliegen. Dort trifft es am Freitag ohne den gesperrten Granit Xhaka auf Ungarn. Am Montag folgt in Andorra das dritte Qualifikationsspiel für die WM 2018 in Russland.