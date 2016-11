Marek Hamsik ist im Moment für Napoli nicht zu ersetzen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte der Slowake sein Team gegen Lazio in Führung. Schon am Dienstag in der Champions League hatte der Captain im Auswärtsspiel in der Champions League gegen Besiktas Istanbul (1:1) getroffen.

Deshalb bangt jetzt ganz Neapel, dass die Verletzung von Hamsik nicht allzu gravierend sein möge. Der Mittelfeldspieler griff sich in der Schlussphase minutenlang an den Oberschenkel. In der 87. Minute wechselte ihn Trainer Maurizio Sarri aus.

So war es für das Heimteam ein durch und durch enttäuschender Abend. Denn nur zwei Minuten nach der Führung glich Lazios Stürmer Baldé Keita nach einem Fehler von Napolis Keeper Pepe Reina aus. Das Remis nützt vor allem Napoli wenig. Der Mit-Favorit auf den Meistertitel könnte am Sonntag auf Platz 6 abrutschen. Der Rückstand auf Leader Juventus Turin beträgt nun neun Verlustpunkte. Von den letzten sechs Meisterschaftsspielen gewann Napoli nur zwei.

Das Telegramm:

Napoli - Lazio Rom 1:1 (0:0). - 37'000 Zuschauer. - Tore: 52. Hamsik 1:0. 54. Keita 1:1.

Weiteres Resultat vom Samstag: Torino - Cagliari 5:1.

Die Rangliste: Rangliste: 1. Juventus Turin 11/27 (23:8). 2. AS Roma 11/23 (26:12). 3. AC Milan 11/22 (17:14). 4. Lazio Rom 12/22 (23:13). 5. Napoli 12/21 (21:13). 6. Atalanta Bergamo 11/19 (16:13). 7. Torino 12/19 (27:16). 8. Fiorentina 10/16 (13:10). 9. Cagliari 12/16 (20:29). 10. Genoa 10/15 (12:10). 11. Chievo Verona 11/15 (11:12). 12. Sampdoria Genua 11/14 (12:16). 13. Udinese 11/14 (15:18). 14. Inter Mailand 11/14 (13:14). 15. Bologna 11/13 (11:15). 16. Sassuolo 11/13 (14:19). 17. Pescara 11/7 (9:16). 18. Empoli 11/7 (2:13). 19. Palermo 11/6 (8:21). 20. Crotone 11/5 (10:21).