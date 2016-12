Gewiss gibt es auch einiges zu bemängeln. So fehlen der Liga grosse Namen und Zugpferde, weil sich die Klubs aus finanziellen Gründen keine Topstars leisten können und ein Spieler wie Guillaume Hoarau die Ausnahme ist. Überhaupt gibt es bei der Vermarktung der Liga und ihrer Spiele noch viel Luft nach oben. Eine Super-League-Partie sollte noch mehr zum Event werden. Darüber hinaus dürften die Mannschaften auf dem Rasen ruhig noch einen Zacken an Intensität zulegen und einen höheren Rhythmus anschlagen. Gekämpft wird nur selten mit demselben Biss wie in England oder Deutschland. Immerhin könnte sich dies in der Rückrunde ändern, wenn mehr als die halbe Liga gegen den Abstieg und die Klubs zum Teil sogar um ihre Existenz kämpfen. Hochspannung ist jetzt schon angesagt.

Gefragter Zulieferer der grossen europäischen Ligen

Bei der Beurteilung des Schweizer Fussballs geht oft vergessen, wie viele Schweizer im Ausland spielen und der heimischen Liga als Leistungsträger fehlen. Waren es vor 20 Jahren noch dreissig Profis, so verdienen heute vier Mal so viele Spieler ihr Geld über den Erdball verstreut, und jedes Jahr werden es mehr. Zwar sind die Schweizer Nachwuchsauswahlen in den letzten Jahren nicht mehr in der Lage gewesen, an frühere Erfolge (U17 Europameister 2002; U17 Weltmeister 2009; U21 EM-Finalist 2011) anzuknüpfen; wie gut an der Basis hierzulande aber noch immer gearbeitet wird, beweist eine andere Statistik. Hinter Frankreich, Brasilien, Argentinien und Spanien exportiert die Schweiz zusammen mit Belgien am meisten Spieler in die Big-5-Ligen. Rund 50 sind es aktuell, was gut für die Nationalmannschaft ist. Auswahlteams sind auch immer ein Abbild der Grundlagenarbeit in den Klubs. Dass die Schweiz in der WM-Qualifikation Europameister Portugal geschlagen hat, mit vier Siegen in vier Spielen in Richtung Russland 2018 gestartet ist und das Kader qualitativ breiter und breiter wird, stellt den Vereinen punkto Ausbildung ein gutes Zeugnis aus.

Selbstverständlich muss sich die Swiss Football League auch Gedanken darüber machen, ob sich der 2003 eingeführte und leistungsfördernde Zehnermodus noch immer bewährt und einem veränderten Umfeld weiter entspricht. Weil es immer mehr neue Stadien gibt, sollte überprüft werden, welche Folgen eine Aufstockung der Super League für die sportliche Qualität und die wirtschaftliche Seite hätte. Eben erst hat ja Österreich beschlossen, aus einer Zehner- eine Zwölferliga zu machen.

Der Videobeweis kommt keinen Tag zu früh

Ein leidiges Thema sind die Schiedsrichter. Allerdings nicht nur in der Super League. In der englischen Premier League, in der die Spiele von Profireferees geleitet werden, gibt es genauso viele hanebüchene Fehlentscheidungen wie in der Bundesliga oder in der Schweiz. Der Riesenbock, der dem Spielleiter am Samstag zwischen Vaduz und Lausanne unterlaufen ist, kann für die Waadtländer im nächsten Jahr den Abstieg zur Folge haben. Die Einführung des Videobeweises ist aufgegleist, wird aber keinen Tag zu früh kommen.