Alvaro Morata brachte Real Madrid in der 33. Minute in Führung, Sechs Minuten vor Schluss sicherte Gareth Bale den Erfolg des Favoriten. Der Waliser gab sein Comeback nach fast dreimonatiger Verletzungspause. Er wurde gegen Espanyol in der 71. Minute für Morata eingewechselt.

Reals Stadtrivale Atletico, der am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Leverkusen antritt, setzte sich beim abstiegsgefährdeten Gijon mit 4:1 durch. Die Entscheidung fiel erst in den letzten zehn Minuten. Der eingewechselte Kevin Gameiro traf in der 80., 81. und 85. Minute. Vor dem Franzosen hatte noch nie ein eingewechselter Atletico-Spieler einen Hattrick erzielt.

Resultate und Tabelle:

Sporting Gijon - Atletico Madrid 1:4 (0:0). - 24'480 Zuschauer. - Tore: 46. Carrasco 0:1. 49. Alvarez 1:1. 80. Gameiro 1:2. 81. Gameiro 1:3. 85. Gameiro 1:4.

Real Madrid - Espanyol Barcelona 2:0 (1:0). - 75'606 Zuschauer. - Tore: 33. Morata 1:0. 83. Bale 2:0.

1. Real Madrid 21/52 (56:18). 2. FC Barcelona 22/48 (61:18). 3. FC Sevilla 22/46 (44:28). 4. Atletico Madrid 23/45 (43:19). 5. San Sebastian 22/41 (36:31). 6. Villarreal 22/36 (29:15). 7. Athletic Bilbao 22/35 (28:26). 8. Eibar 22/35 (36:29). 9. Espanyol Barcelona 23/32 (30:31). 10. Celta Vigo 21/30 (33:36). 11. Las Palmas 22/28 (31:33). 12. Alaves 22/27 (21:28). 13. Betis Sevilla 22/24 (22:35). 14. Malaga 22/23 (29:36). 15. Valencia 21/20 (29:40). 16. Deportivo La Coruña 21/19 (26:34). 17. Leganes 22/18 (15:37). 18. Sporting Gijon 23/16 (25:47). 19. Granada 23/16 (21:49). 20. Osasuna 22/10 (24:49).