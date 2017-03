Wie der FC Thun bestätigte, hat Saibene den Super-League-Klub über das vorliegende Angebot aus der 2. Bundesliga informiert. Der 48-jährige Luxemburger soll bei Arminia Bielefeld den drohenden Abstieg verhindern.

Bielefeld ist nach 24 Spieltagen Tabellenletzter. Der Rückstand auf den Barrageplatz beträgt zwei und jener auf den rettenden 15. Platz vier Punkte. Am Dienstag wurde Trainer Jürgen Kramny entlassen. Interimscoach Carsten Ramp darf das Team wegen fehlender Lizenz maximal 15 Tage lang betreuen.

Noch sei nichts unterschrieben, teilten die Thuner mit. Steine dürften sie Saibene indes nicht in den Weg legen. Bereits seit Mitte Januar ist bekannt, dass Saibene im Sommer als Cheftrainer von seinem bisherigen Assistenten Marc Schneider abgelöst wird. Da sich die sportliche (und auch finanzielle) Situation des FC Thun in den letzten Wochen entspannt hat, dürfte ein vorzeitiger Trainerwechsel keine grösseren Probleme darstellen. Am Sonntag gegen den FC St. Gallen werde Saibene aber in jeden Fall noch als Cheftrainer des FC Thun amten.