Die Winterzugänge Guido Burgstaller (4./29.) und Daniel Caligiuri (35.) trafen schon vor der Pause. Schalkes Torhüter Ralf Fährmann parierte in der 32. Minute einen Penalty von Paul Verhaegh. Dank den drei Punkten zog das Team von Trainer Markus Weinzierl in der Tabelle an Augsburg vorbei und ist nun Elfter. Die Gäste traten im Tor mit dem Schweizer Marwin Hitz an.

Kurztelegramm:

Schalke - Augsburg 3:0 (3:0). - 59'481 Zuschauer. - Tore: 4. Burgstaller 1:0. 29. Burgstaller 2:0. 34. Caligiuri 3:0. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt), Augsburg mit Hitz. 32. Fährmann (Schalke) hält Foulpenalty von Verhaegh.

Resultate vom Wochenende. Sonntag: Schalke 04 - Augsburg 3:0. - Samstag: Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1. Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:0. Hertha Berlin - Borussia Dortmund 2:1. Darmstadt - Mainz 05 2:1. SC Freiburg - Hoffenheim 1:1. RB Leipzig - Wolfsburg 0:1. Ingolstadt - 1. FC Köln 2:2.

Rangliste: 1. Bayern München 24/59 (60:13). 2. RB Leipzig 24/49 (43:25). 3. Borussia Dortmund 24/43 (53:27). 4. Hoffenheim 24/42 (45:25). 5. Hertha Berlin 24/40 (32:26). 6. Eintracht Frankfurt 24/35 (26:27). 7. 1. FC Köln 24/34 (33:27). 8. SC Freiburg 24/34 (31:41). 9. Borussia Mönchengladbach 23/32 (29:31). 10. Bayer Leverkusen 24/31 (37:39). 11. Schalke 04 24/30 (31:27). 12. Mainz 05 24/29 (33:40). 13. Augsburg 24/28 (23:33). 14. Wolfsburg 24/26 (22:34). 15. Werder Bremen 24/26 (31:44). 16. Hamburger SV 23/23 (22:45). 17. Ingolstadt 24/19 (23:41). 18. Darmstadt 24/15 (17:46).