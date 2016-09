Die Portugiesen hingegen fielen vom 6. in den 7. Rang zurück. Den grössten Sprung in den Top Ten machte Brasilien. Unter dem neuen Trainer Tite rückte die "Seleção" dank den beiden Siegen in der WM-Qualifikation gegen Kolumbien und Ecuador um fünf Ränge auf Platz 4 vor.

Angeführt wird das FIFA-Ranking weiterhin vom WM-Finalisten Argentinien, dahinter folgen Belgien und Weltmeister Deutschland. Nicht mehr in den Top 10 klassiert sind Spanien (11.) und Italien (13.)