Dies ergab die Auslosung in der Nacht auf Mittwoch in Nassau. Damit bleibt den Schweizern aus Topf 1 ein Aufeinandertreffen mit den Topnationen Portugal (1. in der Weltrangliste), Brasilien (3.) und Italien (4.) erspart. Bahamas wird in der Weltrangliste lediglich auf Position 44 geführt.

Die Schweizer bestreitet am 27. April das Eröffnungsspiel gegen den WM-Gastgeber. Danach trifft die Weltnummer 6 auf Ecuador (22.) und Senegal (15.)

Die Schweiz hat sich zum vierten Mal nach 2009, 2011 und 2015 für eine WM-Endrunde der besten 16 Nationen qualifiziert. Die beste Klassierung der Schweiz an einer Endrunde war der 2. Rang 2009 in Dubai.