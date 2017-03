Mittelfeldspielerin Lara Dickenmann erzielte das Tor des Tages im Duell mit den in der Weltrangliste unmittelbar hinter den Schweizerinnen auf Rang 18 liegenden Südkoreanerinnen. Eine Freistossflanke der 31-jährigen Zentralschweizerin in der 58. Minute fand ohne abgelenkt zu werden den Weg ins Tor.

Die Schweizerinnen schlossen damit das gut besetzte Turnier perfekt ab und feierten ihren ersten Turniersieg auf internationaler Bühne. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Belgien liessen sie gegen Nordkorea, die Nummer 10 der Welt, EM-Teilnehmer Italien und Südkorea drei Siege folgen.

Das nächste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 10. April auswärts gegen Norwegen, im Juni kommt es im letzten Testspiel vor der EM in Biel aller Voraussicht nach zu einem Duell mit England. Die EM findet vom 16. Juli bis am 6. August in den Niederlanden statt.