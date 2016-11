Die erste Partie bestreitet das Team von Martina Voss-Tecklenburg am 18. Juli in Deventer gegen Österreich. Dies ergab die Auslosung am Dienstagabend in Rotterdam.

Frauen-EM 2017 (16. Juli bis 6. August 2017). Auslosung. Gruppe A: Niederlande, Norwegen, Dänemark, Belgien.

Gruppe B: Deutschland, Schweden, Italien, Russland.

Gruppe C: Frankreich, Island, Österreich, Schweiz.

Gruppe D: England, Schottland, Spanien, Portugal.