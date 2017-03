Der von Juventus Turin ausgeliehene Brasilianer Gabriel traf nach gut zwei Minuten mit dem Absatz zum 1:0 für Leganes. Sevilla kam kurz vor der Pause durch Stevan Jovetic zum Ausgleich. Der Europa-League-Sieger liegt drei Punkte hinter Leader Barcelona, der am Sonntag in La Coruña spielt.

Der FC Sevilla spielt am Dienstag in Leicester um den Einzug in die Champions-League-Viertelfinals. Die Andalusier müssen beim englischen Meister ein 2:1 aus dem Hinspiel verteidigen.

Resultate und Tabelle:

FC Sevilla - Leganes 1:1 (1:1). - 31'738 Zuschauer. - Tore: 3. Gabriel 0:1. 43. Jovetic 1:1.

Espanyol Barcelona - Las Palmas 4:3. Valencia - Sporting Gijon 1:1.

Rangliste: 1. FC Barcelona 26/60 (76:21). 2. Real Madrid 25/59 (67:26). 3. FC Sevilla 27/57 (51:31). 4. Atletico Madrid 26/49 (48:22). 5. San Sebastian 26/48 (42:36). 6. Villarreal 26/45 (38:19). 7. Athletic Bilbao 26/41 (32:30). 8. Eibar 26/39 (42:37). 9. Espanyol Barcelona 27/39 (39:38). 10. Celta Vigo 25/35 (39:44). 11. Alaves 26/34 (26:32). 12. Las Palmas 27/32 (43:45). 13. Valencia 27/30 (36:47). 14. Betis Sevilla 26/28 (28:42). 15. Malaga 26/26 (32:43). 16. Leganes 27/25 (22:41). 17. Deportivo La Coruña 26/24 (29:41). 18. Granada 26/19 (24:54). 19. Sporting Gijon 27/18 (28:56). 20. Osasuna 26/10 (27:64).