Tore gab es in Vaduz bei Schneetreiben keine. Denn zu mehr als zwei Pfosten- beziehungsweise Lattenschüssen kamen die Vaduzer und die Zürcher nicht. GC-Stürmer Caio vergab in der 93. Minute aus kurzer Distanz den Siegestreffer für die Gäste. Immerhin holte GC erstmals in dieser Saison auswärts einen Punkt.

St. Gallen kam in Lugano in einer turbulenten Partie trotz frühem Rückstand zum ersten Sieg seit fünf Runden. Marco Aratore schoss die Ostschweizer im Tessin mittels Foulpenalty eine Viertelstunde vor dem Ende zum 3:2-Sieg. Lugano musste in der Schlussphase in Unterzahl agieren, nachdem Sulmoni bei der Szene, die zum Penalty führte, wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte.

Die Resultate vom Samstag: Basel - Lausanne-Sport 2:1 (0:1). Thun - Sion 2:3 (0:2). - Letztes Spiel vom Sonntag: Luzern - Young Boys (16.00 Uhr).

Die Rangliste: 1. Basel 14/38 (39:11). 2. Sion 14/26 (30:22). 3. Young Boys 13/22 (28:15). 4. Luzern 13/19 (26:26). 5. Lausanne-Sport 14/17 (27:27). 6. Grasshoppers 14/16 (21:28). 7. Lugano 14/16 (20:27). 8. Thun 14/14 (18:27). 9. St. Gallen 14/14 (14:23). 10. Vaduz 14/12 (15:32).