Contini hatte die Liechtensteiner im November 2012 übernommen und 2014 in die Super League geführt. In der laufenden Saison liegen die Liechtensteiner in der Tabelle nach 23 Runden auf dem Abstiegsplatz, punktgleich mit Lausanne-Sport. Am letzten Sonntag trotzte Vaduz Leader Basel ein 1:1 ab.