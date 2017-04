Für Tottenham war es der sechste Sieg in Serie in der Premier League. Die Londoner sind damit auf bestem Weg zur erneuten Qualifikation für die Champions League. Das Team des Argentiniers Mauricio Pochettino verkürzte in der Tabelle den Rückstand auf Chelsea vorübergehend auf vier Punkte. Der Leader tritt am Samstagabend in Bournemouth an.

Bei Watford, das sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle befindet, fehlte der Schweizer Internationale Valon Behrami weiterhin wegen muskulären Problemen im Oberschenkel.