Für beide Treffer war Tottenhams derzeit formstärkster Spieler Dele Alli besorgt. Der 20-jährige englische Internationale verwertete in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit freistehend einen Kopfball war nach der Pause ein zweites Mal auf Flanke von Christian Eriksen erfolgreich. Er traf damit in den letzten vier Spielen seit dem 18. Dezember sieben Mal und zum dritten Mal in Folge doppelt - ein Kunststück, das vor ihm in der Premier League erst Teddy Sheringham im September 1995 gelungen war.

Derweil Tottenham seine Ungeschlagenheit vor eigenem Anhang in der laufenden Saison wahrte, endete Chelseas Siegesserie zum gleichen Zeitpunkt wie jene von Arsenal in der Saison 2001/02. Arsenals Meisterteam um Dennis Bergkamp, Thierry Henry und Patrick Vieira hatte vor 15 Jahren ebenfalls 13 Siege innerhalb einer Saison aneinandergereiht und saisonübergreifend sogar 14 Mal in Folge gewonnen.

Tottenhams Sieg war nicht gestohlen. Das Team von Mauricio Pochettino brillierte vor allem in defensiver Hinsicht und liess Chelsea nur wenige Chancen zu. Trotz der Niederlage bleibt Chelsea souveräner Leader mit fünf Punkten Vorsprung vor Liverpool. Tottenham rückte dank dem vierten Sieg in Folge auf Platz 3 vor.

Tottenham Hotspur - Chelsea 2:0 (1:0). - 33'000 Zuschauer. - Tore: 45. Dele Alli 1:0. 54. Dele Alli 2:0.

Rangliste: 1. Chelsea 20/49 (42:15). 2. Liverpool 20/44 (48:23). 3. Tottenham Hotspur 20/42 (39:14). 4. Manchester City 20/42 (41:22). 5. Arsenal 20/41 (44:22). 6. Manchester United 20/39 (31:19). 7. Everton 20/30 (28:23). 8. West Bromwich Albion 20/29 (28:24). 9. Bournemouth 20/25 (29:34). 10. Southampton 20/24 (19:25). 11. Stoke City 20/24 (24:32). 12. Burnley 20/23 (22:31). 13. West Ham United 20/22 (23:35). 14. Watford 20/22 (23:36). 15. Leicester City 20/21 (24:31). 16. Middlesbrough 20/19 (17:22). 17. Crystal Palace 20/16 (30:37). 18. Sunderland 20/15 (19:37). 19. Swansea City 20/15 (23:45). 20. Hull City 20/13 (17:44).