Mit vier Toren innerhalb von 19 Minuten entschieden die "Spurs" das Duell an der Vicarage Road schon früh zu ihren Gunsten. Die englischen Internationalen Harry Kane und Dele Alli trafen bis zur 46. Minute je zweimal. Für Kane waren es im 100. Premier-League-Spiel die Treffer 58 und 59. Dank dem vierten Sieg in Serie überholte Tottenham in der Tabelle Manchester City.

Watford setzte seine negative Serie der letzten Wochen auch im neuen Jahr fort. Das Team von Walter Mazzarri gewann nur eines der letzten sieben Spiele. Valon Behrami fehlte aufgrund von muskulären Problemen, die er sich am Stephanstag in der Partie gegen Crystal Palace zugezogen hatte.

Watford - Tottenham Hotspur 1:4 (0:3). - 20'882 Zuschauer. - Tore: 27. Kane 0:1. 33. Kane 0:2. 41. Alli 0:3. 46. Alli 0:4. 92. Kaboul 1:4. - Bemerkung: Watford ohne Behrami (verletzt).

Rangliste: 1. Chelsea 19/49 (42:13). 2. Liverpool 19/43 (46:21). 3. Tottenham Hotspur 19/39 (37:14). 4. Manchester City 19/39 (39:21). 5. Arsenal 18/37 (39:19). 6. Manchester United 19/36 (29:19). 7. Everton 19/27 (25:23). 8. West Bromwich Albion 19/26 (25:23). 9. Southampton 19/24 (19:22). 10. Bournemouth 19/24 (26:31). 11. Burnley 19/23 (21:29). 12. West Ham United 19/22 (23:33). 13. Watford 19/22 (23:34). 14. Stoke City 19/21 (22:32). 15. Leicester City 19/20 (24:31). 16. Middlesbrough 19/18 (17:22). 17. Crystal Palace 18/16 (29:33). 18. Sunderland 19/14 (17:35). 19. Hull City 19/13 (16:41). 20. Swansea City 19/12 (21:44).