Für den dritten Sieg in Serie sorgte in Antalya Besiktas-Profi Cenk Tosun mit einem Doppelpack (9./13.). Der Topskorer der türkischen Süperlig brauchte für seine beiden Treffer nur gerade 248 Sekunden.

Die Türkei schloss vorerst mit acht Punkten zum Tabellen-Zweiten Ukraine auf. Die Osteuropäer treten später am Abend im Duell der noch unbesiegten Teams in Kroatien an. Die Finnen belegen nach der vierten Niederlage in Serie mit einem Zähler den vorletzten Platz, können vom Kosovo aber noch überholt werden.

Serbien setzt sich nach Rückstand durch

Die in der Österreich-Gruppe D weiter unbesiegten Serben gewannen in Georgien trotz frühen Rückstands noch mit 3:1. Dusan Tadic traf in der Schlussminute der ersten Spielhälfte per Foulelfmeter (45.), ehe Tore von Aleksandar Mitrovic (64.) und Mijat Gacinovic (86.) Serbiens Sieg sicherstellten. Nika Katscharawa hatte Georgien in Tiflis bereits in der 6. Minute in Führung geschossen.

Vor den Abendspielen übernahm Serbien mit elf Punkten aus fünf Spielen die Tabellenspitze.

Telegramme und Ranglisten:

WM-Qualifikation. Gruppe D:

Georgien - Serbien 1:3 (1:1). - Tiflis. - 50'000 Zuschauer. - Tore: 6. Katscharawa 1:0. 45. Tadic (Foulpenalty) 1:1. 64. Aleksandar Mitrovic 1:2. 86. Gacinovic 1:3.

1. Serbien 5/11 (12:6). 2. Irland 4/10 (7:3). 3. Wales 4/6 (8:4). 4. Österreich 4/4 (6:7). 5. Georgien 5/2 (4:8). 6. Moldawien 4/1 (2:11).

Gruppe I:

Türkei - Finnland 2:0 (2:0). - Antalya. - 32'000 Zuschauer. - Tore: 9. Tosun 1:0. 13. Tosun 2:0.

1. Kroatien 4/10 (10:1). 2. Ukraine 4/8 (7:3). 3. Türkei 5/8 (7:5). 4. Island 4/7 (6:5). 5. Kosovo 4/1 (1:12). 6. Finnland 5/1 (3:8).