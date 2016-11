Napoli war über die 90 Minuten gesehen das bessere Team. Besonders nach der Pause bestimmten die Italiener die Partie klar und hatten mehrere gute Chancen. Dennoch mussten sie am Ende froh sein über den Punktgewinn. In der 79. Minute gerieten sie nämlich entgegen dem Spielverlauf in Rückstand, weil Verteidiger Nikolaj Maksimovic eine Flanke mit dem Arm ablenkte und der Portugiese Ricardo Quaresma den folgenden Penalty zur Führung für Besiktas verwertete.

Doch die Türken schafften es nicht, nach dem 3:2 in Italien auch das Rückspiel gegen Napoli zu gewinnen. Nur drei Minuten nach dem Führungstor kassierten sie den Ausgleich. Marek Hamsik schlenzte den Ball mit dem linken Fuss aus 18 Metern sehenswert in die hohe Ecke.

Gökhan Inler spielte bei Besiktas im zentralen Mittelfeld neben dem Kanadier Atiba Hutchinson. Der Schweizer störte die Kreise von Hamsik vor allem in der ersten Halbzeit wirkungsvoll, war aber in der Offensive kaum zu sehen. Einen Weitschuss zog Inler kurz vor der Pause deutlich am Tor vorbei. Nach 66 Minuten wurde er ausgewechselt.

Besiktas Istanbul - Napoli 1:1 (0:0)

40'000 Zuschauer. - SR Clattenburg (ENG). - Tore: 78. Quaresma (Handspenalty) 1:0. 82. Hamsik 1:1.

Napoli: Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan (81. Zielinski), Jorginho (79. Diawara), Hamsik; Callejon, Gabbiadini (63. Mertens), Insigne.

Bemerkungen: Besiktas bis 66. mit Inler (verwarnt). Napoli ohne Albiol und Milik (beide verletzt).

Rangliste: 1. Napoli 4/7 (9:7). 2. Besiktas Istanbul 4/6 (6:5). 3. Benfica Lissabon 3/4 (5:5). 4. Dynamo Kiew 3/1 (2:5).