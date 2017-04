Stocker, der im Februar und März mehrheitlich die Ersatzbank gedrückt hatte, zeigte eine starke Leistung. Der 27-jährige ehemalige Basler war immer in Bewegung und harmonierte mit seinen Offensivpartnern Vladimir Darida, Salomon Kalou und Vedad Ibisevic sehr gut. Nach einer knappen Viertelstunde verhalf ein Schussversuch von Stocker dem Amerikaner John Brooks zum 1:0. In der 37. Minute führte eine Kombination über Ibisevic und Kalou zum vierten Saisontreffer von Stocker. Der Innerschweizer musste nach der perfekten Vorlage von Kalou nur noch zum 2:0 ins leere Tor einschieben.

Hertha, das zuvor dreimal in Serie verloren hatte, bleibt gut im Rennen um einen Europa-League-Platz. Augsburg mit Goalie Marwin Hitz hingegen hat aus den letzten sechs Partien nur zwei Punkte geholt und bleibt auf dem Relegationsplatz. Hauptgrund dafür ist die Defensive. Keine andere Bundesliga-Mannschaft hat in der Rückrunde so viele Tore kassiert wie Augsburg (26).

Resultate und Tabelle:

Hertha Berlin - Augsburg 2:0 (2:0). - 43'451 Zuschauer. - Tore: 12. Brooks 1:0. 37. Stocker 2:0. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Stocker (bis 69.), ohne Lustenberger (verletzt). Augsburg mit Hitz.

Die weiteren Resultate der 28. Runde: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:2. Schalke 04 - Wolfsburg 4:1. 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 2:3. Hamburger SV - Hoffenheim 2:1. SC Freiburg - Mainz 05 1:0. RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1:0. Bayern München - Borussia Dortmund 4:1.

Rangliste: 1. Bayern München 28/68 (71:15). 2. RB Leipzig 28/58 (51:30). 3. Hoffenheim 28/51 (51:28). 4. Borussia Dortmund 28/50 (59:32). 5. Hertha Berlin 28/43 (37:34). 6. SC Freiburg 28/41 (36:47). 7. 1. FC Köln 28/40 (41:34). 8. Borussia Mönchengladbach 28/39 (34:36). 9. Eintracht Frankfurt 28/38 (28:30). 10. Schalke 04 28/37 (37:32). 11. Werder Bremen 28/36 (44:48). 12. Bayer Leverkusen 28/35 (42:44). 13. Hamburger SV 28/33 (28:51). 14. Wolfsburg 28/30 (27:42). 15. Mainz 05 28/29 (36:47). 16. Augsburg 28/29 (26:45). 17. Ingolstadt 27/25 (28:45). 18. Darmstadt 27/15 (17:53).