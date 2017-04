Ohne Zweifel ist der Walliser ein Trainertalent und ein ernsthafter Kandidat. Er ist nun in der vierten Saison als Juniorentrainer beim FCB engagiert. Es ist nur Gutes über sein Wirken zu vernehmen. Er arbeite akribisch und könne es gut mit den Jungen, heisst es. Der 39-Jährige hat eine lange Profikarriere mit Stationen in Deutschland, Spanien und den USA hinter sich und war 75-facher Internationaler mit WM-Erfahrung. Natürlich ist dieses Kriterium in den letzten Jahren immer weniger wichtig bei einer Trainerwahl geworden, doch aus einem solchen Erfahrungsschatz schöpfen zu können, ist gleichwohl ein Vorteil. Die Auftritte Wickys als Experte beim Fernsehen zeigen, dass er kommunikativ stark ist und vermeintlich komplizierte taktische Begebenheiten gut verständlich darstellen kann.

Fink bei Austria in der Krise

Wer weiss, wie schwärmerisch sich Streller und der ebenfalls in der neuen Führung vertretene Alex Frei immer wieder über den früheren FCB-Trainer Thorsten Fink ausgelassen haben, dem ist klar, dass auch der Deutsche auf der Liste stehen muss. Der 49-jährige Fussballlehrer, der nach seinen beiden Meistertiteln und dem Cupsieg mit Basel weder beim HSV, noch bei Apoel Nikosia und Austria Wien Bäume ausgerissen hat, ist in Österreich noch bis 2019 unter Vertrag. Allerdings hat er mit den Veilchen die letzten vier Pflichtspiele verloren und steht in der Kritik. Fink arbeitet seit Juli 2015 in Wien. Wie Wicky verfügt auch Fink über eine grosse Erfahrung als Profi. 2006 hatte er es als Trainer der Red Bull Juniors mit jungen Spielern zu tun. Fink ist verbal äusserst beschlagen, er geht auf die Menschen zu und ist den Baslern in guter Erinnerung geblieben. Obwohl sein Abgang reichlich abrupt war, als die Bundesliga rief.