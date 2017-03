Dank der Hilfe von regional verwurzelten Unternehmen, die den FC Wil massgeblich unterstützten, wird der Challenge-League-Klub die laufende Saison beenden können. Dies gab Bigger an einer Pressekonferenz in Wil bekannt. Wer die Geldgeber sind und wie viel sie in den FC Wil investiert haben, wurde nicht öffentlich gemacht.

Zudem sei die Aktien-Mehrheit des Klubs wieder in Schweizer Händen, nachdem vor zwei Monaten der plötzliche Rückzug der türkischen Geldgeber den Klub vor den finanziellen Abgrund gebracht habe.

Bigger bedankte sich bei Spielern und Mitarbeitern des FC Wil, die zu Lohneinbussen bereit gewesen seien; damit seien die Kosten für die laufende Saison gedeckt. Die Februarlöhne sollen noch am Mittwoch überwiesen werden, die Saläre vom März Ende der Woche.

Ob Wil für die Saison 2017/18 die Lizenz der Swiss Football League erhält, ist noch unklar. Laut Präsident Bigger betrage das Budget dafür 2,5 Millionen Franken. Ein grosser Teil davon sei bereits gesichert.