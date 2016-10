Jatin Dietl, Area Manager Transfermarkt Italien, erklärt zur Situation des Trainers in Florenz: «Sousa stand nach den letzten schwierigen Wochen deutlich in der Kritik, schon allein weil er sich durch seine Art nicht nur Freunde im Verein gemacht hat. Nach dem Sieg am Wochenende gegen Cagliari schien es wieder bergauf zu gehen, aber das 1:1-Remis am Mittwochabend gegen Crotone hat alle wieder auf den Boden zurückgeholt. Er sitzt also nicht felsenfest im Sattel, was aber noch lange nicht bedeutet, dass man ihn so einfach gehen lassen würde. Dem steht schon allein der Stolz von Andrea und Diego Della Valle, den Besitzern der Viola, im Weg.»

Aktuell betreut der vorherige Amateurtrainer Valérien Ismaël die Profimannschaft des VfL Wolfsburg. Der Ex-Profi von Werder, Bayern und Hannover verlor bei seinem Debüt mit 1:3 in Darmstadt und zog mit dem Klub am Mittwoch in Heidenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. Jüngst erklärte Allofs: «Wir wollen uns das jetzt erstmal anschauen in den nächsten Wochen.» Es sei «fahrlässig, wenn wir uns nicht andere Optionen offen halten.»

Am Mittwoch meldete «Bild», dass Allofs nichts mehr mit seinem Vertrauensmann Petralito, der Kontakt zu Sousa hergestellt haben soll, zusammenarbeiten dürfe. «Derartige Empfehlungen sind nicht notwendig, da beim VfL Wolfsburg klare Regularien bezüglich der Zusammenarbeit mit Beratern und Vermittlern existieren», stellte der Manager klar. (nch)