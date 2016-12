Granit Xhaka verschuldete nach einer halben Stunde mit einem Foul an Stokes Joe Allen einen Penalty, den Charlie Adam zur Gästeführung verwertete. Am Ende war es doch Xhaka, der im Schweizer Duell mit Xherdan Shaqiri jubeln konnte. Vor der Pause gelang Theo Walcott der Ausgleich, und in der zweiten Halbzeit trafen Mesut Özil (50. Minute) und Joker Alex Iwobi (75.) für die Londoner, die seit dem 3:4 zum Saisonauftakt gegen Liverpool in der Liga nicht mehr verloren haben. Xhaka spielte bei Arsenal durch, Shaqiri wurde in der 86. Minute ausgewechselt.

In der Tabelle überholte Arsenal mit nun 34 Punkten das punktgleiche Chelsea, das allerdings mit einem Sieg gegen West Bromwich Albion am Sonntag die Leaderposition zurückerobern kann.

Kurztelegramme und Rangliste:

Watford - Everton 3:2 (1:1). - 20'769 Zuschauer. - Tore: 17. Lukaku 0:1. 36. Okaka 1:1. 60. Prödl 2:1. 64. Okaka 3:1. 86. Lukaku 3:2. - Bemerkung: Watford mit Behrami.

Arsenal - Stoke City 3:1 (1:1). - 59'964 Zuschauer. - Tore: 29. Adam (Foulpenalty) 0:1. 42. Walcott 1:1. 49. Özil 2:1. 75. Iwobi 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, Stoke bis 86. mit Shaqiri.

Hull City - Crystal Palace 3:3 (0:1). - 17'403 Zuschauer. - Tore: 27. Snodgrass (Foulpenalty) 1:0. 52. Benteke (Foulpenalty) 1:1. 70. Zaha 1:2. 72. Diomande 2:2. 78. Livermore 3:2. 89. Campbell 3:3. - Bemerkung: Hull City ohne Jakupovic (Ersatz).

Rangliste: 1. Chelsea 14/34 (32:11). 2. Arsenal 15/34 (36:15). 3. Liverpool 14/30 (35:18). 4. Manchester City 14/30 (30:15). 5. Tottenham Hotspur 14/27 (24:10). 6. Manchester United 14/21 (19:16). 7. Watford 15/21 (21:26). 8. West Bromwich Albion 14/20 (20:17). 9. Everton 15/20 (19:19). 10. Stoke City 15/19 (17:22). 11. Bournemouth 15/18 (21:25). 12. Southampton 14/17 (13:15). 13. Burnley 15/17 (15:25). 14. Middlesbrough 14/15 (13:15). 15. Crystal Palace 15/15 (27:29). 16. Leicester City 14/13 (17:24). 17. West Ham United 14/12 (15:29). 18. Swansea City 15/12 (19:31). 19. Hull City 15/12 (14:32). 20. Sunderland 15/11 (14:27).