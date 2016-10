Weniger gewichtig ist der mögliche Ausfall von Alexander Fransson. Auch beim Schweden ist noch nicht sicher, ob er fit genug ist für Dienstag. Er laborierte die letzte Woche an einer Grippe, verpasste das Spiel gegen Tuggen und GC. "Auch bei ihm werden wir es morgen abschliessend entscheiden", sagt Fischer. Zwar konnte Fransson heute Montag ein erstes Mal wieder mit der Mannschaft trainieren, musste aber zugeben, dass er nicht bei 100 Prozent sei.

Ohnehin wäre er auf der Doppelsechs nach Geoffroy Serey Die, Taulant Xhaka und Luca Zuffi wohl nur Option Nummer 4.

Auftritt bestätigen

Neben den personellen Unsicherheiten stellt sich dem FC Basel vor allem eine grosse Frage: Wie der Auftritt in Paris bestätigt werden kann - und am Ende auch noch mehr daraus resultiert. "Wenn wir nochmal so eine Leistung abrufen können und noch etwas mehr Glück im Abschluss haben, dann ist Einiges möglich." Ausserdem dürfe man sich die groben Fehler in der Defensive, die zu den ersten beiden Gegentoren führten, nicht mehr leisten, sagt Fischer.

Wie vor allem der Abschluss positiver gestaltet werden soll, ist für den FCB-Coach klar: "Wir müssen noch konsequenter und geradliniger spielen. Das versuchen wir auch immer im Training zu üben, aber am Ende sind Training und Spiel eben nicht dasselbe."

Sorgen macht sich Fischer aber keine, auch wenn der FCB in den ersten drei Spielen dieser Champions-League-Gruppenphase erst ein einziges Tor erzielt hat. "Wir haben Chancen herausgespielt. Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, beginne ich mir Sorgen zu machen."

Im Kampf um den dritten Platz in der Gruppe will der FCB morgen dringend den nächsten einen oder lieber die ersten drei Punkte holen. "Wir gehen mit der Einstellung in dieses Spiel, es gewinnen zu wollen." Und um das zu schaffen, rückt für einmal auch beim FCB die Ästhetik des Sieges in den Hintergrund. "Es wäre mir egal, wenn morgen alle von einem schlechten Spiel reden, wenn es dafür für Punkte reicht", so Fischer.