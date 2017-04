Für seine vier Tore seit seiner Ankunft hat er im Schnitt 136 Minuten pro Tor gebraucht. Damit ist er statistisch gar noch besser als in seinen GC-Saisons 13/14 (140 Minuten), 14/15 (208) und 15/16 (165). Für die beiden Treffer mit Salzburg in der Vorrunde hatte er 982 Minuten benötigt.

Nach seinen beiden entscheidenden Toren beim 3:1 gegen St. Gallen vor einer Woche hat Dabbur die Grasshoppers gegen YB nun acht Minuten vor Schluss mit einem Kopftor fast schon aus dem Abstiegssumpf gezogen. Dass der Berner Captain Von Bergen beim Zweikampf mit ihm zum wiederholten Mal in den letzten Wochen miserabel ausgesehen hat, konnte dem Torschützen egal sein. Die acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz bedeuten, dass GC acht Runden vor dem Saisonende ein beruhigendes Polster hat.

Ach ja: Dabburs Tor hat auch noch zur Folge, dass der FC Basel schon am kommenden Sonntag als Meister feststehen kann. Wenn er am Samstag zu Hause Vaduz bezwingt und YB am Sonntag im Stade de Suisse gegen den FC Lugano nicht gewinnt.