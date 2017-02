Am sechsten Tag musste die Männer-Abfahrt wegen zähem Nebel abgesagt werden. Doch die Enttäuschung ist schnell verflogen: Die Königsdisziplin wird am Sonntag zusammen mit der Frauen-Abfahrt stattfinden. Im Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die WM wissen müssen.