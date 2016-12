Keine Regel ohne Ausnahme. Aber diese sind selten. Bis 30 gehört ein Speedfahrer zu den Grünschnäbeln, die ihr Metier erlernen müssen. Zur Entfaltung kommenihre Qualitäten oft erst im Seniorenalter. Oder wie Didier Cuche sich ausdrückt: «Ein Abfahrer ist wie guter Wein. Er wird im Alter immer besser.»

Bei Cuche war es offensichtlich: 16 seiner 21 Weltcupsiege feierte er, als er über 34-jährig war. Und Weltmeister wurde er mit 35. Stephan Eberharter, ein anderer Weltklassse-Abfahrer, gewann sein erstes Weltcuprennen mit 29, seine erste Abfahrt mit 32. Insgesamt siegte er 29 Mal.

Das sind zwei Beispiele von «alten» Seriensiegern. Auch heuer war bei

der ersten Abfahrt in Val d’Isère die Dominanz der Senioren erdrückend: Sechs der ersten sieben waren über 30, die Hälfte über 34. Und im Val Gardena geben seit Jahren die «Alten» den Ton an. In den letzten zehn Rennen siegten sieben Mal Ü-30-Piloten, dazu einmal Kjetil Jansrud und einmal Silvan Zurbriggen als 29-Jähriger. Die krasse Ausnahme bildet das Phänomen Beat Feuz. Er gewann 2011 als 24-Jähriger den Super-G.