Und seither ist Arno Del Curto in Davos ein «Hockeygott».

Domenig: Nun, wir waren 18 Monate später, im Frühjahr 2005 wieder Meister. Das zeigt, wie gut der Sport dank ihm funktionierte. Wir waren immer noch mit der Sanierung beschäftigt und so musste sich unser Trainer weiterhin um den gesamten Sport kümmern. Sie können Arno Del Curto nicht einfach einen Manager oder einen Sportchef vor die Nase setzen. Er ist, wie soll ich sagen, eine Ikone.

Sie haben also die Strukturen beim HCD sozusagen um Arno Del Curto herum aufgebaut?

Domenig: So kann man das sagen. Wenn wir einen Geschäftsführer einstellen, dann sagen wir ihm: «Aber im Sport hast du nichts zu sagen und in der Kabine nichts verloren.»

Aber Sie haben als Präsident etwas zu sagen?

Domenig: Wir kommen gut miteinander aus. Ich muss von ihm viel akzeptieren, aber er akzeptiert auch viel von mir. So hat sich das in den letzten Jahren gut eingespielt und wir hatten seit ich Präsident bin keine Krise (seit 2011; die Red.). Aber natürlich ist es die grosse Herausforderung für mich, den HCD so zu strukturieren, dass auch wir wie ein ganz normales Hockeyunternehmen funktionieren.

Wenn wir das so hören, dann sind wir sicher, dass Arno Del Curto nie zu einem anderen Klub, beispielsweise zu den ZSC Lions, wechselt. Beim HCD kann man also beruhigt sein.

Zahner: Ich bin jetzt neun Jahre beim ZSC. Jedes Mal wenn wir einen Trainer gesucht haben, war Del Curto ein Thema. Jedes Mal habe ich gesagt: «Vergessen wir das, er wird in Davos bleiben und irgendwann, mit 65, mit 75, mit 85 oder mit 95 dort in Pension gehen.» Auch wenn er immer wieder mit einem Wechsel kokettiert: Er weiss selber, dass er nie gehen wird. Es funktioniert in Davos hervorragend, dort sind die Strukturen gewachsen, die auf ihn zugeschnitten sind und er weiss, dass es so an einem anderen Ort nicht geht. Es ist gut, so wie es ist. Man muss ihn machen lassen und Gaudenz macht das sehr gut.

Dann sind Sie Herr Domenig also beruhigt und es schreckt Sie nicht mehr auf, wenn während des Spengler Cups die Chronisten

mal wieder das Gerücht lancieren, Del Curto könnte zu einem anderen Team wechseln?

Domenig: Seit er 2010 die Offerte von St. Petersburg abgelehnt hat, bin ich mehr oder weniger beruhigt. Es hat nach dem Abschied von Reto von Arx noch einmal einen kritischen Moment gegeben. Aber inzwischen sind wir wieder daran, ein Team aufzubauen, das er nicht verlassen kann.

Zahner: Wie ich vorhin erwähnt habe, war Del Curto bei uns schon mehrmals ein Thema. Ich habe oft mit ihm gesprochen und er hat immer gesagt: «Jetzt kann ich nicht weg, wir sind im Umbruch.» 2015 ist Davos im Final ausgerechnet gegen uns Meister geworden. Mit einem Team, das im Umbruch war. Das wäre für ihn der Moment gewesen, mit gutem Gewissen zu gehen. Aber er ist geblieben und seither ist für mich klar: Er wird Davos nicht mehr verlassen.

Und was ist mit Del Curto als Nationaltrainer?

Zahner: Das ist kein Thema. Del Curto will auf dem Eis arbeiten, motivieren, antreiben. Aber beim Nationaltrainer macht die Arbeit auf dem Eis vielleicht zehn Prozent aus. Der Rest besteht aus Vorträgen, Smalltalk und Essen mit Sponsoren …

Domenig: ... und das mag er nicht.