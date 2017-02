Nach dem 0:0 waren die United-Spieler frustriert und man kennt Ibrahimovic, der braucht das manchmal einfach. Ich nehme es als Kompliment auf und auch das Lob von United-Trainer Mourinho, einem der besten Trainer auf der Welt, freut mich sehr.

Fussballerisch läuft es aktuell sehr gut. Wie lebt es sich denn sonst so in Hull?

Also es ist nicht Zürich (lacht). Ich bin jetzt seit über vier Jahren da, aber in der Stadt bin ich eigentlich nicht oft. Manchmal auf einen Kaffee mit meiner Frau oder im Wald spazieren. Unser Zuhause ist schön und wir haben ein gutes Leben hier.

Also alles tiptop?

Ja fast. An das Wetter hier habe ich mich auch nach vier Jahren noch nicht gewöhnt. Du hast hier an einem Tag alle Facetten, das ist unglaublich. Ich kann mich noch genau an einen Match erinnern. In der ersten Halbzeit hat es stark gewindet, geregnet, und geschneit. Dann kam die Sonne kurz raus, danach hat es wieder geschneit mit viel Wind. Das alles in 45 Minuten, so etwas habe ich noch nie erlebt.

Apropos Erlebnis: Kannst du dich noch erinnern, was am 26. Juli 2005 war?

Hm, das ist jetzt über elf Jahre her (überlegt lange). War das ein Champions-League-Spiel mit Thun?

Genau, es war das Auswärtsspiel gegen Dynamo Kiew (2:2). Hast du noch Erinnerungen an diese Partie?

Ja, da sind immer noch Erinnerungen im Kopf. Ich bin mit dem FC Thun in die Ukraine gereist und wir hofften, irgendetwas mitnehmen zu können. Dynamo Kiew war damals eine absolute Top-Mannschaft. Sie waren die Favoriten, aber mit dem 2:2 haben wir ein für uns perfektes Resultat geholt.

Du persönlich hast damals im Alter von 19 mit zahlreichen starken Paraden das 2:2 gesichert.

Ja, es lief sehr gut für mich. Ich kann mich an einige Paraden gut erinnern. Nach dem Spiel telefonierte ich mit meinem Vater und er sagte: «2:2, wie konntest du zwei Tore zulassen?». Dann habe ich geantwortet: «Ehm, welches Spiel hast denn du gesehen? Wir hätten locker auch 2:7 verlieren können, Kiew hatte so viele gute Torchancen.»