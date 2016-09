Für Mischa Zverev war sein Fazit klar, nachdem er als Verlierer gegen Jack Sock aus dem Stadium zurückkam. «Mein Bruder wäre eine grössere Herausforderung für ihn gewesen», meinte der 29 Jahre alte Zverev, «der schlägt auch viel besser auf als ich.» So manches macht der zehn Jahre jüngere Bruder des Hamburgers mit russischen Wurzeln inzwischen besser als er selbst. Während Alexander Zverev als grösstes Talent der neuen Generation gehypt wird und schon die Nummer 28 der Welt ist, rangiert sein grosser Bruder gut 100 Plätze hinter ihm. Doch Mischa Zverev kämpfte sich nach jahrelangen Verletzungsmiseren mühsam zurück und gewann in Flushing Meadows nun erstmals seit sieben Jahren wieder eine Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Und so wurden die Zverevs die ersten Brüder seit 18 Jahren, die am US Open im Einzel die zweite Runde erreichten.

Ein Brüder-Rekord in New York

Geschwister liegen bei diesem Grand Slam generell voll im Trend. Jeder kennt inzwischen natürlich die Williams-Schwestern Serena und Venus oder die Doppel spielenden Zwillinge Bob und Mike Bryan. Doch sie haben längst Gesellschaft bekommen. Von den Murray-Brüdern oder den Schwestern Radwanska, Pliskova, Chan und Kichenok. Die Amerikaner Ryan und Christian Harrison stellten in New York sogar einen Rekord auf: Sie wurden die ersten Brüder der Profi-Ära, die sich gemeinsam für das US Open qualifizierten. Und der 24 Jahre alte Ryan Harrison freute sich zwar, dass es nach einem Leistungstief wieder aufwärts für ihn ging, doch die Auftritte seines zwei Jahre jüngeren Bruders bewegten ihn weit mehr: «Sie können sich kaum vorstellen, wie stolz ich auf ihn bin nach allem, was er durchgemacht hat.» Christian Harrison musste in den letzten Jahren sieben Operationen über sich ergehen lassen: Handgelenk, Hüften, Schulter, Oberschenkel. Danach quälte er sich wieder und wieder durch die Reha. Ryan Harrison berichtete von nächtlichen Anrufen seines kleinen Bruders. Die Zweifel trieben ihn um, ob er je eine Profikarriere haben würde. Doch Ryan Harrison machte ihm Mut, nicht aufzugeben.

Gewischter als moralische Unterstützung

Die Familienbande ist auch bei den Zverevs sehr stark, und um eben jene tiefe Verbundenheit werden Geschwister auf der Tour von manchen beneidet. Denn gerade dort, wo Egoismus und Wettbewerb das Tagesgeschäft bestimmen, ist ein so enger Vertrauter eine wichtige Stütze. Jemand, der ohne Worte versteht, weil er selbst genau weiss, wie es ist. Jemand, mit dem man aufgewachsen ist. Kein Trainer, kein Freund kann diese Ebene leisten. Blut ist eben dicker als Wasser. «Ich freue mich für Mischa noch mehr, als für mich selbst», sagt Alexander Zverev und für seinen älteren Bruder war es nie ein Problem, dass der «Kleine» so viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als er. «Ich kenne meine Grenzen», sagt Mischa Zverev, dessen beste Platzierung Rang 45 war im Jahr 2009. Dafür ist er für seinen Bruder gerne Ratgeber, Vorbild, Sparringspartner. «Wir tauschen uns immer aus über Gegner, geben uns Tipps und unsere Erfahrungen aus unseren Matches weiter», sagt Alexander Zverev, «über die jüngeren Spieler weiss ich dann manchmal mehr als er.» Auch ein Vorteil, den andere Einzelkämpfer auf der Tour nicht haben. «Und ich kriege nicht so schnell Heimweh», fügte der 19-Jährige hinzu, «wir verbringen sehr viel Zeit miteinander neben dem Platz.»

Moralische Unterstützung, blindes Verständnis, Insidertipps – Geschwisterliebe als Geheimwaffe. Aber einen Nachteil hat die Familienbande dann doch: «Ich kann einfach nicht gegen meinen Bruder gewinnen», sagt Alexander Zverev, «es geht einfach nicht, nicht mal im Training.»