Ajeti ist optimistisch, bis Sporar kommt. Er wusste, dass die Konkurrenz bei Basel gross ist. Aber schon als Stürmer Nummer 3 hinter Marc Janko und Breel Embolo lechzte er nach mehr Einsatzzeit. Dass sich seine Situation nicht ändern würde nach der Verpflichtung Sporars, dessen war er sich sicher. Ajeti: «Ich bin ein Sauhund, ein sturer Bock und sehr ehrgeizig. Ich will spielen, zeigen, was ich kann. Die Emotionen der Fans spüren.»

In St. Gallen mehr Einsatzzeit

So wie vergangenen Sonntag. Dank eines Ajeti-Doppelpacks schlägt St. Gallen den FC Sion. Die Espen-Fans toben, Mitspieler und Trainer schwärmen von ihm. Endlich scheint Ajeti angekommen, auf jeden Fall wirkt er glücklich, als er von den vergangenen Wochen und Monaten erzählt. Von seinem Wechsel zum FC St. Gallen Ende August. Am Anfang kam er bloss zu Teileinsätzen. Zu lange war er zuvor ohne Einsatz auf höchstem Niveau.

Bei Augsburg brachte er es auf einen einzigen Teileinsatz in der Bundesliga. Ansonsten sass er auf der Tribüne oder musste in der Regionalliga mit dem zweiten Team ran. Der falsche Weg auch für Augsburgs Sportchef Stefan Reuter: «Albian verfügt über sehr grosses Talent, aber er benötigt regelmässige Einsätze, um sich weiterentwickeln zu können.» Deshalb das Leihgeschäft mit dem FC St. Gallen. Eigentlich für ein halbes Jahr, also bis im Winter.

Aber Ajeti scheint angekommen: Nach fünf Teileinsätzen zu Beginn und zwei Toren, spielte er die letzten sechs Spiele durch und traf vier Mal. Aus den vergangenen fünf Spielen resultierten für die Ostschweizer drei Siege und zwei Unentschieden. Das hängt zum einen mit Ajeti zusammen, zum anderen aber auch mit der Umstellung von Trainer Joe Zinnbauer (46) auf eine Dreier-Abwehr. «Die Umstellung hat sicherlich entscheidenddazu beigetragen, dass wir stabiler wurden», sagt Ajeti.

Noch vor wenigen Wochen im Tabellenkeller, marschierten die Espen in den vergangenen Wochen durch, grüssen unterdessen vom sechsten Platz, punktgleich mit dem Fünften, GC. Ajetis Anteil am Aufschwung ist offensichtlich. Das Leihgeschäft würde nun enden, doch gibt es eine Option für weitere sechs Monate. Ajeti sagt: «Wir haben einen guten Lauf, ich würde durchaus gerne bleiben.» Definitiv ist das noch nicht, zuerst gibt es noch ein Gespräch mit Sportchef Reuter.

Die Nähe des Zwillingsbruders

Was aber trieb dieses Sturmtalent in die Ostschweiz? Hier kommt sein Zwillingsbruder Adonis ins Spiel. Kurz nach Albians Abgang kehrte auch Adonis dem FCB den Rücken, wechselte zu Wil in die Challenge League. Wie der grössere Bruder Arlind (23), der bei Serie-A-Klub Torino unter Vertrag steht, ist er Innenverteidiger. Auch von den Gesichtszügen und bezüglich ihres Charakters sind sich die beiden Verteidiger ähnlicher als die Zwillingsbrüder. «Ich bin der Hyperaktive im Bund, manchmal sogar ein bisschen verrückt», sagt Albian von sich selbst.