Und nun also waren diesen Mittwoch die Orientierungsläufer an der Reihe. Sie absolvierten zwei Tage vor dem Weltcupfinal in Aarau zur Lancierung der nächstjährigen Austragung in Grindelwald einen Showparcours in und um die Bergstation. Obwohl die geballte Weltelite aus der Schweiz, aus Schweden und Norwegen am Start war und das Jungfraujoch wohl noch nie eine solche Fülle an Weltmeistertiteln erlebt hat, traute man den OL-Läufern als tragendes Marketing-Element offensichtlich zu wenig und stellte ihnen als Unterstützung den Olympiavierer von Rio zur Seite. Und die Ruderer hinterliessen auf dem Jungfraujoch gleich mal eine Duftmarke. Weniger beim OL-Sprint als mit ihrer spontanen Gletscherwanderung zur Mönchshütte. Weil sie den Aufstieg in dünner Luft unterschätzten, verpassten sie um ein Haar die Rückfahrt. Doch auf Olympiasieger wartet selbst die Jungfraubahn. Ihnen sei buchstäblich der Schnauf ausgegangen, sagte Simon Schürch.

Nur ein Superstar gab der Jungfrau bisher tatsächlich einen Korb. Übersprinter Usain Bolt sagte ohne Begründung kurzfristig fürs Duell gegen Cologna ab. Sein Ersatz Asafa Powell wird es ihm ewig danken.