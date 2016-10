Zugegeben: Gestern war mein erstes Mal. Nicht bei den Swiss Indoors. Nein, gestern war ich das erste Mal überhaupt in meinem Leben an einem Tennisturnier. Um es vorwegzunehmen: Ich gehe heute wieder hin. Und zwar gerne.

Doch zurück zu gestern: In den Tagen zuvor und noch während der Fahrt nach Basel warnen mich die Kollegen: Das Tennis ist eine andere Welt, die Tenniswelt hat ihre eigenen Gesetze. Was das wohl heisst? Immerhin: Vorausschauend habe ich mir bereits am Morgen vor dem Kleiderschrank Gedanken gemacht und statt T-Shirt ein Hemd angezogen. Dass Tennis der Sport der Elite sei, habe ich irgendwann mal gehört.

Die ersten Minuten nach der Ankunft in der St. Jakobshalle bestätigen denn auch dieses Klischee: Bis meine Akkreditierung endlich um den Hals hängt, tausche ich zweimal ein Dokument gegen das nächste. Und laufe dafür dreimal quer durch die Katakomben. Ich frage mich: Wo noch ist der Weg zur Akkreditierung so aufwendig? Im Weissen Haus vielleicht? Ich war doch schon in vielen Stadien – meist reicht das Zücken des Ausweises und schon sitzt man auf der Tribüne.