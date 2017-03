Aus einem wolkenlosen Himmel brennt die Sonne in Jerez de la Frontera im Süden von Spanien während drei Tagen auf die Helden in Lederkombis und Helmen hernieder. Das Thermometer klettert bis auf 26 Grad. Am letzten Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind die Moto2-Stars zum ersten Mal alle zu Tests angetreten. Endlich sehen wir, was die neue Töff-Saison bringen wird.

Tom Lüthi hat letzte Saison den WM-Titel erst im zweitletzten Rennen verloren. Die Frage also: Kann er 2017 Weltmeister werden? Dominique Aegerter (26) ist letzte Saison nur WM-Zwölfter geworden. Die Frage also: Kann er in einem neuen Team und auf einem neuen Töff (nach zwei Jahren Kalex ist er erneut auf einer Suter unterwegs) endlich wieder ganz vorne fahren? Nach zwei Jahren im gleichen Team gehen jetzt Tom Lüthi und Dominique Aegerter wieder getrennte Wege.

Die bange Frage nach diesen ersten Tests: Ist Tom Lüthi Titelanwärter oder Bruchpilot? Er ist im Laufe der Vorsaisontests sechsmal gestürzt. Er sagt: «Normalerweise stürze ich bei Tests nicht.» Müssen wir uns Sorgen machen? «Keine Ahnung. Wenn morgen Rennen wäre, wäre ich sehr, sehr nervös. Zum Glück waren es bisher nur Tests. Aber wir brauchen bis zum Saisonstart noch grosse, nicht kleine Schritte. Es wäre einfacher, wenn es schon jetzt laufen würde. Ruhig bleiben und weiter arbeiten heisst nun das Motto.» Und so steht Tom Lüthi nach diesen ersten aussagekräftigen Tests «nur» auf Position zehn.