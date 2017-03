Besonders dramatisch steht es um die Young Boys, seit sie mit dem Einzug ins Stade de Suisse und den Rihs-Millionen im Gepäck für die Rolle als erster Herausforderer des FC Basel vorgesehen sind.

Neue Strategie, neue Spieler, neue Trainer, neue Sportchefs – die Titellosigkeit klebt an YB wie ein Kaugummi am Schuh. Jede noch so gut gemeinte Massnahme verpufft. Nichts hilft wirklich. Die YB-Rakete bleibt auch nach Phase 3 am Boden. Probleme mit der Zündung.

YB schafft es, einen 13-Punkte-Vorsprung auf Basel zu verspielen. YB schafft es, sich ab 2011 viermal in Folge im Cup gegen ein unterklassiges Team zu blamieren. YB wird zum Synonym für Verlierermentalität. Selbst ein Sammelbegriff wird für die Peinlichkeiten kreiert: veryoungboysen.

In den Klauen der Dämonen

Mal war der Platz – beim damaligen Promotion-League-Klub Le Mont – eine Katastrophe. Mal war es verhängnisvoll – beim 2.-Liga-Klub Buochs –, dass die besten Kräfte geschont wurden. Hilflose Erklärungsversuche für etwas, das man nicht erklären kann.

Denn YB ist gut genug, um selbst auf dem Mond gegen Le Mont zu gewinnen. Und die YB-Ergänzungsspieler sind mehr als stark genug, um einen Amateurklub zu versohlen. Aber es scheint, als wäre YB verflucht. In den Klauen der Dämonen. Also ein Fall für den Befreiungsdienst.

Die jüngste Blamage, das Out im Cup-Viertelfinal gegen Winterthur, ist derart absurd, dass sie rational kaum erklärbar ist. Natürlich hätte Schiedsrichter Pache einen oder zwei Penaltys für die Berner pfeifen können. Gewiss war auch ein bisschen Pech dabei, als Hoarau je einmal den Pfosten und die Latte traf.