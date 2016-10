Kei Nishikori ist erfolgreich in die Swiss Indoors gestartet. Der an Nummer 3 gesetzte Japaner wurde seinem Status gerecht und bezwang den Serben Dusan Lajovic 7:5, 6:1. Nishikori benötigte etwas Zeit, um bei seinem dritten Start in Basel in Fahrt zu kommen. Das war keine Überraschung, schliesslich bestritt der Weltranglisten-Fünfte erst seinen zweiten kompletten Match seit dem US Open, wo er im Halbfinal am späteren Sieger Stan Wawrinka gescheitert war. In Tokio Anfang Oktober musste er wegen einer Gesässmuskelverletzung in der 2. Runde aufgeben. Danach war sein Start in Basel eine Weile unsicher. Nun konnte Nishikori als erster Asiate die Swiss Indoors offiziell eröffnen. Im Anschluss an den Auftritt der walisischen Mezzosopranistin Katherine Jenkins legte er einen Steigerungslauf hin. Vom 5:5 im ersten bis zum 5:0 im zweiten Satz gewann er sieben Games in Folge und entschied damit den Match gegen den Weltranglisten-78. aus Belgrad. Im zweiten Teil der Partie zeigte der 26-Jährige sein Klasse und bewies, dass die körperlichen Probleme überwunden sind. (sda)