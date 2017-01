Auch im achten Anlauf gab es keinen Schweizer Sieg im Grand Prix beim CSI Basel. Wohl schnitten die einheimischen Reiter mit Platz 5 für Martin Fuchs, 9 für Steve Guerdat und 11 für Paul Estermann zufriedenstellend ab, der Siegercheck von 100’000 Franken ging aber erneut an einen Ausländer.

Bruynseels, im vergangenen Herbst GP-Sieger in Helsinki, wurde für seinen forschen Ritt in der Siegerrunde belohnt. Allerdings stand ihm bei einer heftigen Touche an einem Steilsprung auch das Glück bei. Der Belgier verwies den britischen Altmeister John Whitaker mit Ornellaia und die australische Amazone Edwina Tops-Alexander mit Lintea Tequila mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die weiteren Podestplätze.

Als einziger Schweizer blieb der im Thurgau ansässige Martin Fuchs mit Clooney auch in der stark drehenden Siegerrunde ohne Fehler. Der Schweizer Meister 2016 war auf dem Schimmel trotz klugem Ritt zu langsam, um in Podestnähe zu kommen. «Mein Ziel war ein Platz unter den besten Fünf. Das habe ich erreicht. Aber mein Plan, aufs Podest zu springen, ging nicht ganz auf. Niels war klar zu schnell für mich», sagte er.

Steve Guerdat scheiterte mit seinem 12-jährigen, aber noch unerfahrenen Westfalen-Fuchs Big Red in der Siegerrunde mit einem Vorhandfehler an der Rathaus-Mauer. Paul Estermann patzte mit Lord Pepsi als letzter Reiten im Stechen am Schlusssprung. «Es war ein Reiterfehler. Die Distanz stimmte nicht», gab Estermann zu. Hätte der Luzerner den letzten Satz ohne Abwurf überwunden, wäre er der beste Schweizer gewesen.

Die Hauptklippe im Normalparcours bildete die Linie zwischen den Hindernissen vier bis sechs. «Die Distanzen waren das Problem», meinte Fuchs. «Ich musste alles geben, um ohne Abwurf zu bleiben.» Andere Favoriten scheiterten. Der deutsche Vorjahressieger Christian Ahlmann verzeichnete wie Marco Kutscher sogar einen Stopp und gab auf.

Bis zum Grand Prix trug Pius Schwizer nach zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen am CSI Basel die Armbinde des besten Turnierreiters. Aber ausgerechnet im GP, der mit 330’000 Franken dotiert war, patzte der Oensinger. Er verschätzte sich mit Future an der Wellenplanke - und fortan ging gar nichts mehr. Nach zwei weiteren Springfehlern gab Schwizer auf. So liess sich John Whitaker noch zum erfolgreichsten Reiter des Turniers krönen und durfte als Belohnung einen Mittelklasse-Wagen entgegennehmen.

Geglücktes Comeback von Gabathuler

Erstmals seit 25 Jahren nahm der fünffache Schweizer Meister und sechsfache EM-Medaillengewinner Walter Gabathuler wieder an einem Fünfsterne-Turnier teil. Das Comeback des 62-jährigen Altmeisters ist geglückt. Der Schützling des CSI-Mitinitianten Thomas Straumann klassierte sich in Weltranglistenspringen dreimal. Herausragend dabei war der 8. Rang als zweitbester Schweizer im Championat von Basel mit der Stute Fine Fleur.

Positiv setzte sich in Basel auch der Neuenburger Bryan Balsiger in Szene. Der 19-jährige Bereiter bei Thomas Fuchs in Bietenholz ritt bei seinem Fünfsterne-Debüt viermal ins Preisgeld.