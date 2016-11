Am 10. April wird Roger Federer im Hallenstadion gegen Andy Murray den dritten «Match for Africa» bestreiten. Tickets gibt es ab heute Mittwoch hier zu kaufen. Anlässlich des Benefizspiels gegen die neue Weltnummer 1 schlüpft King Roger in den Schottenrock und gibt gar eine kleine Kostprobe seiner Künste auf dem Dudelsack. Den Schotten wird das Video garantiert zum Lachen gebracht haben!