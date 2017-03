Ciril Grossklaus – Judoka -90kg und Olympia-Teilnehmer – feiert seinen ersten grossen Erfolg im Jahr 2017. Nachdem Grossklaus in Rom und Düsseldorf noch nicht zu seiner Hochform auflaufen konnte, gelang ihm an diesem Wochenende der Befreiungsschlag. Nach einem Freilos und 3 sehr souveränen Siegen stand der Aargauer Judoka im Halbfinale. Dort musste er seine einzige Niederlage gegen den Slowaken Peter Zilka hinnehmen. Davon unbeeindruckt liess Grossklaus im kleinen Finale noch einmal seine ganze Klasse zum Vorschein kommen. Seinem Kontrahenten aus Kasachstan liess er nicht den Hauch einer Chance: Nach genau 10 Sekunden gelang dem Schweizer ein voller Punkt durch eine seiner Spezialtechniken.

Aargauer Sportler des Jahres 2016

Ciril Grossklaus schien am polnischen Weltcup von einem unmittelbaren Erfolg beflügelt zu sein. Erst am Freitag konnte der Judoka zusammen mit seiner Mannschaft vom Judo Team Brugg den Titel des „Aargauer Sportler des Jahres“ 2016 gewinnen. Seine Mannschaftskollegen Tobias Meier, Michael Kistler und Patrik Moser waren ebenfalls in Polen am Start. Während sie ihre Startrunden souverän gewannen, reichte es am Ende aber nicht für einen Podestplatz.